В Татарстане четверо пьяных мужчин перевернули лодку и оказались в воде

Инцидент произошел напротив речного вокзала в Чистополе. Фото: Иван ВИСЛОВ

Вечером в воскресенье, 7 августа, на реке Кама – напротив речного вокзала в Чистополе – перевернулась лодка. Находившиеся в ней четверо мужчин оказались в воде. Очевидцы подняли их на земснаряд и вызвали экстренные службы.

На место прибыл инспектор Чистопольского инспекторского отделения Центра ГИМС, который доставил мужчин на берег. Оказалось, что все они были пьяны. Никто не пострадал.

- Личности спасенных и причина произошедшего устанавливаются, - сообщают в МЧС Татарстана.

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