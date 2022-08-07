В Рыбно-Слободском районе из реки Кама извлекли тело мужчины

Тело мужчины передано сотрудникам полиции. Фото: МЧС Татарстана

В субботу, 6 августа, в населенном пункте Черепашье Рыбно-Слободского района из реки Кама на необорудованном месте для купания извлекли тело мужчины 1981 года рождения. Известно, что оно находилось в 20 метрах от берега на глубине пять метров.

Тело передано сотрудникам полиции. Причина происшествия устанавливается, сообщает МЧС Татарстана.

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