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Общество7 августа 2022 13:45

В столице Татарстана до середины сентября ограничат движение по улице Дорожной

Причины неудобств - ремонтные работы
Инзиля ШАКИРОВА
Движение ограничат по проезжей части на участке от улицы Мира до улицы Якутской.

Движение ограничат по проезжей части на участке от улицы Мира до улицы Якутской.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Казани с 9 августа по 15 сентября ограничат движение для автомобилей по улице Дорожной. Соответствующее распоряжение подписано в Исполкоме города, сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что движение ограничат по проезжей части на участке от улицы Мира до улицы Якутской. Причины неудобств - ремонтные работы дорожного покрытия.

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