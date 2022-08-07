В столице Татарстана до середины сентября ограничат движение по улице Дорожной

Движение ограничат по проезжей части на участке от улицы Мира до улицы Якутской.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Казани с 9 августа по 15 сентября ограничат движение для автомобилей по улице Дорожной. Соответствующее распоряжение подписано в Исполкоме города, сообщает пресс-служба мэрии города.
Отмечается, что движение ограничат по проезжей части на участке от улицы Мира до улицы Якутской. Причины неудобств - ремонтные работы дорожного покрытия.
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