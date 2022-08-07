Из озера Зеркальное в Казани очевидцы извлекли тело мужчины

Причина происшествия и все обстоятельства устанавливается. Фото: МЧС Татарстана

6 августа, в субботу, в Казани в Кировском районе в необорудованном для купания месте из озера Зеркальное в двух метрах от берега с поверхности воды очевидцы извлекли тело мужчины. Личность утонувшего устанавливается.

Сообщается, что тело мужчины передано сотрудникам полиции. Причина происшествия и все обстоятельства устанавливается.

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Тело передано сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств (подробности)

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