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Происшествия7 августа 2022 11:53

Из озера Зеркальное в Казани очевидцы извлекли тело мужчины

Личность утонувшего устанавливается. Тело передано сотрудникам полиции
Инзиля ШАКИРОВА
Причина происшествия и все обстоятельства устанавливается.

Причина происшествия и все обстоятельства устанавливается.

Фото: МЧС Татарстана

6 августа, в субботу, в Казани в Кировском районе в необорудованном для купания месте из озера Зеркальное в двух метрах от берега с поверхности воды очевидцы извлекли тело мужчины. Личность утонувшего устанавливается.

Сообщается, что тело мужчины передано сотрудникам полиции. Причина происшествия и все обстоятельства устанавливается.

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Тело передано сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств (подробности)

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