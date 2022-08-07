В Нурлате утонул мужчина, решивший искупаться в реке в нетрезвом виде

Причина происшествия устанавливается. Фото: МЧС Татарстана

В субботу вечером, 6 августа, в Нурлате из реки Кондурча в 30 метрах от берега с глубины трех метров из воды извлекли тело мужчины 1963 года рождения. Сообщается, что мужчина решил искупаться в водоеме накануне вечером. По некоторым оценкам, мужчина был нетрезв.

Тело передано сотрудникам полиции. Причина происшествия устанавливается, отметили в МЧС Татарстана.

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