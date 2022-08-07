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Здоровье7 августа 2022 11:10

За минувшие сутки в Татарстане выявили еще 68 случаев заражения COVID-19

Инзиля ШАКИРОВА
Коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 4,8%.

Коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 4,8%.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 подтвердился у 68 человек, госпитализировано 49 зараженных, выписаны - 7 переболевших граждан. Такие цифры в субботу, 6 августа, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с вирусом.

Отметим, что с начала пандемии коронавирус в регионе подтвердился у 154 163 человек, 150 492 из которых выздоровели, а 1 997 – скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 4,8%.

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