«Ак Барс» может вернуть группу поддержки на трибуны

Группа поддержки «Bars Angels» может вернуться на трибуны уже со следующего сезона. Фото: Группа Bars Angels во ВКонтакте

По информации КП-Казань, руководство хоккейного клуба «Ак Барс» может вернуть девушек-чирлидерш на домашние матчи команды на трибуны «Татнефть-Арены». Как стало известно от источника, приближенного к клубу, группа поддержки «Bars Angels» может вернуться на трибуны уже со следующего сезона. Связано такое решение с новым сотрудничеством клуба с букмекерской конторой Winline, которая считает отказ девушек из группы поддержки нецелесообразным, а также коммерчески невыгодным.

Напомним, перед стартом минувшего сезона казанский клуб принял решение расстаться со своей группой поддержки «Bars Angels». Представители «Ак Барса» объяснили своё решение тем, что хотят сделать атмосферу на играх клуба «более семейной».

При этом перед стартом этого сезона «барсы» заключили долгосрочный спонсорский контракт с букмекерской конторой. Видимо, в клубе считают, что реклама ставок на спорт делает атмосферу на арене более семейной, нежели наличие танцующих девушек.

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