Коллективный иммунитет к COVID-19 в Татарстане снизился до 4,8%

С начала пандемии коронавирус в регионе подтвердился у 154 163 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 подтвердился у 62 человек, госпитализировано 49 зараженных, выписаны - 7 переболевших граждан. Такие цифры в субботу, 6 августа, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с вирусом.

Отметим, что с начала пандемии коронавирус в регионе подтвердился у 154 163 человек, 150 492 из которых выздоровели, а 1 997 – скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 4,8%.

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