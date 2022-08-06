В районах Казани выявили превышение формальдегида в воздухе

Исследование проводилось с с 13:00 4 августа по 7:00 5 августа. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Гидрометцентр Татарстана выявил превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в атмосферном воздухе. Отмечается, что исследование проводилось с с 13:00 4 августа по 7:00 5 августа.

Незначительное превышение нормы выявили пункты наблюдения за качеством атмосферного воздуха на улицах Татарстан, Степана Халтурина и Болотникова.

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