В Зеленодольске водитель автомобиля «Лада» насмерть сбил мальчика на самокате

Власти Зеленодольска принесли соболезнования родным и близким мальчика. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пятницу, 5 августа, в 18:55 напротив дома №1 по улице Тукая в Зеленодольске водитель автомобиля «Лада Ларгус» 1975 года рождения сбил ребенка 2017 года рождения, который пересекал проезжую часть дороги на самокате. От полученных травм ребенок скончался на месте, сообщает МВД по республике.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД. По факту гибели малолетнего возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, на улице Тукая водитель автомобиля «Лада Ларгус» превысила скорость и совершила наезд на ребенка. Сообщается, что проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Продолжается расследование уголовного дела.

Власти Зеленодольска принесли соболезнования родным и близким мальчика.

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