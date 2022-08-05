Полностью отечественный вертолет «Ансат» может быть собран в Казани к 2024 году

Работники КВЗ стараются максимально использовать уже существующие на российском рынке детали, хотя это и утяжеляет технику. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный конструктор Казанского вертолетного завода Алексей Гаврилов заявил, что полностью отечественный вертолет «Ансат» может быть собран на предприятии к 2024 году. По его словам, работники КВЗ стараются максимально использовать уже существующие на российском рынке изделия, но параллельно с этим ищут партнеров, которые могли бы создать аналоги тех деталей, которые есть только за рубежом.

- Мы понимаем, что применение ряда компонентов утяжеляет машину, но это не критично. Мы отправили большое количество образцов на испытание, - сказал Гаврилов на заседании координационного совета предприятий машиностроения Татарстана.

Испытания подопытных образцов вертолета могут начаться уже в августе текущего года.

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