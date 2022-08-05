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Общество5 августа 2022 15:15

Жители татарстанского поселка обвинили чиновников в причастности к незаконному присвоению берега

Соответствующее обращение они направили председателю Следственного комитета России
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Александр Бастрыкин поручил главе СУ СКР по республике разобраться в ситуации.

Александр Бастрыкин поручил главе СУ СКР по республике разобраться в ситуации.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители поселка Тарловка, который располагается в Елабужском районе Татарстана, считают, что местные власти поспособствовали незаконному присвоению части берега. Об этом активисты написали в обращении председателю Следственного комитет России Александру Бастрыкину. Он письмо получил и поручил главе СУ СКР по Татарстана Валерию Липскому провести проверку по данному факту.

После завершения проверки Бастрыкину доложат о ее результатах и обстоятельствах произошедшего.

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