Жители татарстанского поселка обвинили чиновников в причастности к незаконному присвоению берега

Александр Бастрыкин поручил главе СУ СКР по республике разобраться в ситуации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители поселка Тарловка, который располагается в Елабужском районе Татарстана, считают, что местные власти поспособствовали незаконному присвоению части берега. Об этом активисты написали в обращении председателю Следственного комитет России Александру Бастрыкину. Он письмо получил и поручил главе СУ СКР по Татарстана Валерию Липскому провести проверку по данному факту.

После завершения проверки Бастрыкину доложат о ее результатах и обстоятельствах произошедшего.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram