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Общество5 августа 2022 15:00

В Казани построят новый авиационный завод, где будут производить легкие самолеты

Он расположится недалеко от КАЗа имени Горбунова
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Таким образом свои площади расширит Уральский авиационный завод.

Таким образом свои площади расширит Уральский авиационный завод.

Фото: Владимир МАЗЕНКО

В Казани планируют построить новый авиационный завод, на котором будут выпускать продукцию для номенклатура Уральского авиационного завода (УЗГА), среди которой самолеты малой авиации. Предприятие расположится недалеко от завода имени Горбунова, сообщает РБК со ссылкой на помощника главы Татарстана по развитию авиакомплекса Равиля Зарипова.

По словам Зарипова, УЗГА и власти республики уже разрабатывают проект по расширению производственных площадей завода. О закладке нового предприятия будет сообщено позже.

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