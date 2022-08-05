В Казани построят новый авиационный завод, где будут производить легкие самолеты

Таким образом свои площади расширит Уральский авиационный завод. Фото: Владимир МАЗЕНКО

В Казани планируют построить новый авиационный завод, на котором будут выпускать продукцию для номенклатура Уральского авиационного завода (УЗГА), среди которой самолеты малой авиации. Предприятие расположится недалеко от завода имени Горбунова, сообщает РБК со ссылкой на помощника главы Татарстана по развитию авиакомплекса Равиля Зарипова.

По словам Зарипова, УЗГА и власти республики уже разрабатывают проект по расширению производственных площадей завода. О закладке нового предприятия будет сообщено позже.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram