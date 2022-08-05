Благоустройство сквера возле музея Габдуллы Тукая в Казани завершится к сентябрю

В ближайшем будущем планируется высадить изгородь из мелколистых лип. Фото: Денис Городийко

Стало известно, что реконструкция первой очереди Юнусовской площади в Казани завершится к сентябрю. Речь идет о работах, которые сейчас проводятся в сквере возле музея Габдуллы Тукая. Рабочие закончили укладку брусчатки и монтаж бортовых камней. Сейчас они занимаются газоном, системами автополива, водоснабжения и водоотведения. В ближайшем будущем планируется высадить изгородь из мелколистых лип и озеленить другие территории парка, а также установить дополнительные фонари и парковую гирлянду.

- Раньше здесь, на проезжей части по улице Фатыха Карима, парковались автомобили, однако во время обсуждения проекта было решено расширить тротуар. Сама брусчатка сделана из бетона, благодаря особому составу которого покрытие будет долго служить, - заметил в ходе осмотра территории замруководителя Исполкома города Игорь Куляжев.

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