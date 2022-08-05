В Болгаре состоится open-air показ оперы «Кара пулат»

Фото: пресс-центр Тинчуринского театра

12-13 августа на территории Болгарского музея-заповедника состоится open-air показ оперы «Кара пулат» («Черная палата»). Показ оперы состоится не в привычных декорациях на сцене театра, а на фоне Черной палаты – уникального памятника золотоордынского зодчества XIV века.

Премьера оперы «Кара пулат» композитора Эльмира Низамова на либретто Рената Хариса состоялась на сцене Тинчуринского театра в 2015 году. После семилетней паузы в мае этого года опера вновь вернулась на сцену Тинчуринского театра и была приурочена 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Опера была поставлена при поддержке фонда «Возрождение» под руководством Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева.

12-13 августа 2022 года состоится очередной показ оперы «Кара пулат», но не в привычных декорациях на сцене театра, а на территории Болгарского музея-заповедника под открытым небом.

Главные роли в опере исполняют заслуженные артисты Татарстана Илюса Хузина и Артур Исламов, молодые исполнители Ильгиз Мухутдинов, Денис Ханбаба. Также в спектакле участвуют Дина Венедиктова, Элина Сафина, Диана Мухутдинова, Эльвира Калислямова, Аниса Валиева, Полина Зиннатова, Олжас Меирманов, Динар Шарафетдинов, Дмитрий Дорофеев, Леонид Тимашев, Айдар Мухаметдинов, Динар Хайбуллин, Руслан Хабибуллин и другие. В опере театр Тинчурина представляют народный артист Татарстана, заслуженный артист России Зуфар Харисов, Ильнур Байназаров и Зульфат Закиров.

– Болгар внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это место имеет выдающуюся ценность для всего мира. И нам нужны такие проекты, чтобы у людей появился интерес к изучению истории, – отметил Госсоветник Татарстана, председатель Попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев.

Режиссером-постановщиком премьерной постановки оперы «Кара пулат» выступил заслуженный деятель искусств России, народный артист Татарстана Георгий Ковтун. Режиссером версии оперы open-air является Ильгиз Зпйниев. В Болгаре также ожидается выступление оркестра под руководством дирижера оркестра Тинчуринского театра Ильяса Камала. На здании Черной палату в Булгаре будет применен эффект современной световой визуализации, 3D-maping. При этом, при подготовке к постановке оперы были соблюдены все требования к сохранению историко-культурного наследия.

Показ оперы «Кара пулат» запланирован на 20.00 часов. Вход свободный.

Напомним, в основу сюжета оперы положена татарская легенда о двенадцати девушках, которые были сожжены воинами Тамерлана. Воины самаркандского эмира Тамерлана при взятии Великого Булгара захватили двенадцать девушек-красавиц, одна из которых – дочь булгарского хана. Воины должны доставить ее самому Тамерлану в качестве наложницы, но никак не могут узнать, которая из них ханская дочь. Они подвергают девушек различным испытаниям, но верные подруги ханской дочери не выдают ее и всячески огораживают, вводя воинов Тамерлана в заблуждение. Однако кто-то доносит, что ханская дочь не горит в огне. Нукер самаркандского эмира приказывает загнать всех девушек в каменную палату, обложить её дровами и поджечь. Огонь окружает палату.

Художник-постановщик оперы – Владимир Самохин, художник по костюмам – Асель Исмагилова, балетмейстер – заслуженный деятель искусств Татарстана Фанис Исмагилов, хормейстер – Дина Венедиктова, концертмейстер – Айгуль Зайнуллина.