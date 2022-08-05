В Татарстане создадут приложение «Локоло», которое поможет соседям проводить собрания онлайн

Посредством сервиса люди также смогут общаться со своими управляющими компаниями. Фото: Иван ВИСЛОВ

Минцифразвития Татарстана собирается создать приложение «Локоло», которое позволит соседям проводить собрания и голосовать по тем или иным вопросам, а также общаться со своей управляющей компанией онлайн. Власти Татарстана поддержали эту идею и постановили реализовать проект.

Посредством «Локоло» жители республики также смогут взаимодействовать с органами власти, получать предложения от местных компаний и предпринимателей.

Отметим, что скачать утилиту можно будет на телефоны с различными операционными системами.

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