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Общество5 августа 2022 11:26

В Татарстане создадут приложение «Локоло», которое поможет соседям проводить собрания онлайн

Разработкой улититы займутся в Минцифразвития республики
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Посредством сервиса люди также смогут общаться со своими управляющими компаниями.

Посредством сервиса люди также смогут общаться со своими управляющими компаниями.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Минцифразвития Татарстана собирается создать приложение «Локоло», которое позволит соседям проводить собрания и голосовать по тем или иным вопросам, а также общаться со своей управляющей компанией онлайн. Власти Татарстана поддержали эту идею и постановили реализовать проект.

Посредством «Локоло» жители республики также смогут взаимодействовать с органами власти, получать предложения от местных компаний и предпринимателей.

Отметим, что скачать утилиту можно будет на телефоны с различными операционными системами.

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