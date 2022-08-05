В казанском детсаду №395 откроют две ясельные группы и одну группу для детей с ОВЗ

Объект планируется сдать к концу сентября. Фото: Денис Гордийко

Ремонт детсада №395 в Московском районе Казани стартовал в апреле текущего года. На сегодняшний день там выполнено 39% работ. После их завершения в учреждении планируется открыть две ясельные группы и одну группу для малышей с ограниченными возможностями здоровья. Ведь число мест там будет увеличено на 60, сообщают власти города.

По словам заведующей детсадом Лилии Кирамовой, в здании ни разу не проводился ремонт, поэтому сейчас там ведется целый комплекс работ, которые касаются кровли и фасада, инженерных сетей и окон, входных групп и стен.

Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин проинспектировал ход ремонта учреждения. Он отметил оригинальность и красочность проекта, а также то, что работы идут в срок.

Обновленный детсад планируется сдать к концу сентября.

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