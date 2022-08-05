В Казани потушили пожар на складе с незамерзающей жидкостью

Объект вспыхнул утром в пятницу, 5 августа. Фото: прокуратура Татарстана

Пожар на складе производства незамерзающих жидкостей на улице Асылъяр в Казани ликвидирован. В тушении огня принимали участие пять ручных пожарных стволов и один лафетный, сообщает МЧС Татарстана.

Напомним, склад вспыхнул утром в пятницу, 5 августа. К 11:15 возгорание было локализовано на площади порядка 900 квадратных метров. К тому моменту стало известно об одном пострадавшем – 33-летнем мужчине. Работник производства получил ожоги и был госпитализирован.

Прокуратура Советского района города уже организовала проверку по факту произошедшего. В ходе нее будут выявлены причины и обстоятельства ЧП.

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