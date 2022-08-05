В Татарстане скончался еще один зараженный COVID-19 человек

Коллективный иммунитет местного населения к болезни сейчас составляет 5,9%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После недельного затишья в Татарстане выявили еще один летальный случай COVID-19. Также за минувшие сутки вирус подтвердился у 58 человек, госпитализированы были 46 зараженных, выписаны - 17 переболевших граждан. Такие цифры в пятницу, 5 августа, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с вирусом.

Отметим, что с начала пандемии коронавирус в регионе подтвердился у 154 101 человека, 150 487 из которых выздоровели, а 1 997 – скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 5,9%.

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