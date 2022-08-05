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Общество5 августа 2022 9:00

Татарстан выделит 34 миллиона рублей, чтобы купить новые авто для полицейских

Планируется приобрести 41 машину LADA Niva 4х4
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Сейчас идет поиск подрядчика, который закупит и поставит в республику легковушки.

Сейчас идет поиск подрядчика, который закупит и поставит в республику легковушки.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудникам МВД Татарстана планируется выдать 41 новую машину LADA Niva 4х4. На их покупку из бюджета республики готовы выделить 34 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, легковушки должны быть выпущены не ранее 2022 года. Важно, чтобы они были белого или серебристого цвета. Кроме того, на автомобилях должны быть опознавательные знаки и информационные надписи: синяя полоса, надпись «Полиция», герб МВД России, телефон дежурной части и телефон доверия.

Разъезжать на новых автомобилях правоохранители смогут уже к концу текущего года.

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