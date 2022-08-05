Россельхозбанк и Менделеевский район усилят поддержку бизнеса и науки

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Директор Татарстанского регионального филиала Россельхозбанка Ляля Кудерметова и руководитель исполнительного комитета Менделеевского муниципального района Радмир Беляев подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ предполагает взаимодействие по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, а также наращивания инвестиционного, инновационного, научно-технического и иного сотрудничества на территории Менделеевского муниципального района.

Как отметила Ляля Кудерметова, тесное взаимодействие позволит увеличить долю банка в экономике региона, сформировать устойчивый имидж банка как опорного для развития АПК и банковского обслуживания населения малых городов и сельской местности. Подобные мероприятия направлены на активное взаимодействие с органами государственной власти и институтами развития в регионе.

СПРАВКА

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.