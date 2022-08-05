Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев возложил цветы к мемориалу у дома, где на пожаре погибли дети

Трагедия произошла по адресу: улица Шамиля Усманова, 56. Фото: пресс-служба мэра Набережных Челнов

У дома №56 по улице Шамиля Усманова в Набережных Челнах, где вечером 4 августа произошел пожар, в котором погибли двое детей, организовали стихийный мемориал. Жители многоэтажки, а также просто неравнодушные горожане несут к нему игрушки и цветы. На месте побывал и мэр города Наиль Магдеев. По его словам, к подобным трагедиям часто приводит беспечность взрослых.

- Я обращаюсь ко взрослым: ни на секунду нельзя упускать из поля зрения своих детей. Дети даны Всевышним. Это большое счастье иметь детей и его нужно беречь, - заметил в своей речи градоначальник.

Фото: пресс-служба мэра Набережных Челнов

Напомним, огонь на балконе одной из квартир третьего этажа вспыхнул около 18:40. По предварительным данным, дети в возрасте 4 и 6 лет были дома одни: мать ушла в магазин, а отец был на работе. Тела брата и сестры с признаками отравления продуктами горения нашли пожарные.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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