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Происшествия5 августа 2022 12:43

Жительница Йошкар-Олы помогала пожарным тушить баню до тех пор, пока ее не эвакуировали

ЧП произошло на территории одного из частных хозяйств по улице Короленко
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Общая площадь возгорания составила около 20 «квадратов». Фото: ГУ МЧС по Марий Эл

Общая площадь возгорания составила около 20 «квадратов». Фото: ГУ МЧС по Марий Эл

Накануне на улице Короленко в Йошкар-Оле вспыхнула баня, расположенная на территории одного из частных хозяйств. Владельцы вызвали пожарных, а пока те ехали, тушили огонь самостоятельно при помощи подручных средств.

Прибывшие пожарные увидели, что огнем охвачена как баня, так и крыша дома, находившегося рядом. Несмотря на то, что на месте работали специалисты, хозяйка продолжала бороться с возгоранием. Из густого дыма ее пришлось эвакуировать. Женщина не пострадала.

Общая площадь пожара составила около 20 «квадратов», сообщает ГУ МЧС по Марий Эл.

Причины произошедшего устанавливаются. Фото: ГУ МЧС по Марий Эл

Причины произошедшего устанавливаются. Фото: ГУ МЧС по Марий Эл

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