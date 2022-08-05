Жительница Йошкар-Олы помогала пожарным тушить баню до тех пор, пока ее не эвакуировали

Общая площадь возгорания составила около 20 «квадратов». Фото: ГУ МЧС по Марий Эл

Накануне на улице Короленко в Йошкар-Оле вспыхнула баня, расположенная на территории одного из частных хозяйств. Владельцы вызвали пожарных, а пока те ехали, тушили огонь самостоятельно при помощи подручных средств.

Прибывшие пожарные увидели, что огнем охвачена как баня, так и крыша дома, находившегося рядом. Несмотря на то, что на месте работали специалисты, хозяйка продолжала бороться с возгоранием. Из густого дыма ее пришлось эвакуировать. Женщина не пострадала.

Общая площадь пожара составила около 20 «квадратов», сообщает ГУ МЧС по Марий Эл.

Причины произошедшего устанавливаются. Фото: ГУ МЧС по Марий Эл

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