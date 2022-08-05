В озере Энсул в Марий Эл обнаружено тело мужчины

Причины произошедшего устанавливаются. Фото: Иван ВИСЛОВ

Около 6:40 в пятницу, 5 августа, в экстренные службы поступило сообщение о том, что в озере Энсул, что в поселке Морки, обнаружено тело мужчины. Очевидцы вытащили труп на берег и вызвали на место спасателей и полицию.

Причины произошедшего устанавливаются, сообщает МЧС Марий Эл.

Ведомство просит местных жителей соблюдать правила поведения на водоемах. Купаться можно только в оборудованных для этого местах. Во время отдыха у воды нельзя употреблять алкоголь, а при плавании на маломерных судах нужно следить за их исправностью.

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