«Риэлтора» из Татарстана отправили в колонию за хищение денег клиентки

В колонии общего режима злоумышленница проведет два года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане 41-летнюю женщину признали виновной в мошенничестве на сумму более 840 тысяч рублей. Суд установил, что 2 августа 2019 года злоумышленница, представившись риэлтором, обманула жительницу Зеленодольска и похитила деньги, которые получила за продажу ее квартиры.

Свою вину мошенница так и не признала. Несмотря на это, суд приговорил ее к двум годам колонии общего режима.

- Сумма ущерба будет взыскана за счет средств, полученных от реализации арестованного имущества осужденной, - говорят в прокуратуре республики.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram