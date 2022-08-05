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Происшествия5 августа 2022 7:19

В Марий Эл подросток без прав за рулем мотоцикла сбил собаку

После наезда парень опрокинул байк и получил травмы
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
ДТП произошло в селе Емешево Горномарийского района. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

ДТП произошло в селе Емешево Горномарийского района. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Около 21:40 в четверг, 4 августа, в селе Емешево Горномарийского района мотоцикл сбил собаку, после чего опрокинулся. Как оказалось, за рулем байка был 16-летний подросток, который не имеет водительского удостоверения. Транспорт же его не был зарегистрирован в установленном порядке.

В результате ДТП парень получил телесные повреждения.

- За сутки в Марий Эл было пресечено более 310 нарушений ПДД. Задержаны пять водителей в состоянии опьянения. 69 участников дорожного движения привлечены к административной ответственности за нарушение правил применения ремней безопасности. Пресечено 49 нарушений правил тонировки, - говорят в Госавтоинспекции республики.

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