Юлия Стройкова уволена с поста замглавы Минцифразвития Чувашии

О причинах подобного решения властей не сообщается. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Юлия Стройкова освобождена от должности заместителя министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии. Соответствующее распоряжение в четверг, 4 августа, подписал глава республики Олег Николаев. О причинах увольнения в нем не сообщается.

Отметим, что Стройкова работала на посту замминистра с 2015 года. После ее ухода у главы ведомства Кристины Майниной остался один заместитель – Екатерина Грабко.

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