Один из ресторанов на улице Чистопольская в Казани продают за 16 миллионов рублей

Заведение имеет сформировавшийся клиентский поток. Фото: Светлана Макеева

В Казани продают ресторан Chalbar, который располагается на улице Чистопольская. За заведение со «сформировавшимся клиентским потоком», но без бренда и товарного знака продавец хочет 16,2 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на одном из сайтов бесплатных объявлений.

Отмечается, что помещение ресторана площадью в 240 «квадратов» находится в аренде. За нее новому владельцу придется платить по 200 тысяч рублей в месяц.

- Отлично подойдет для продолжения основного вида деятельности или для ребрендинга в кафе, - пишет продавец.

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