В Казани уволили кондуктора, которая требовала оплачивать проезд наличными

Жалобы на экипажи общественного транспорта рассмотрели в комитете по транспорту города. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 4 августа, в комитете по транспорту Казани вновь рассмотрели жалобы, поступившие в адрес водителей и кондукторов. Так, например, пассажиры сообщили, что кондуктор автобуса №55 просила оплачивать проезд только наличными. Недовольным женщина говорила, что они обнаглели и дождутся того, что билет будет стоить 50 рублей. Ее решено было уволить.

Автобусы №№15 и 75 не заехали в карманы на остановках. С их водителями проведут дополнительный инструктаж.

Премии лишились водитель автобуса №89, который пользовался телефоном во время движения, и водитель автобуса №28а, ехавший по мосту Миллениум со скоростью около 80 км/ч. Замечание получил водитель автобуса №35, куривший за рулем.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram