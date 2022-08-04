6 августа 2022 года в Йошкар-Оле из-за Дня города массово перекроют улицы

Раньше всех - с 7.00, перекроют улицу Вознесенская. Фото: Андрей МИРЕЙКО

На этих выходных в Йошкар-Оле отпразднуют День города-2022 (подробная программа). В связи с проведением гуляний в столице Марий Эл перекроют движение всех видов транспорта по ряду улиц.

Так, 6 августа с 21.00 и до 22.30 нельзя будет проехать по Ленинскому проспекту - участок от улицы Эшкинина до улицы Маркса;

С 7.00 и до 13.30 – по улице Вознесенская (от улицы Красноармейская до Ленинского проспекта);

С 8.00 до 13.30 ограничение будет действовать на следующих участках:

- ул. Советская на участке от Ленинского проспекта до ул. Красноармейская,

- ул. Волкова на участке от Ленинского проспекта до ул. Кремлевская;

- ул. Комсомольская на участке от Ленинского проспекта до ул. Красноармейская;

- бул. Чавайна на участке от ул. Комсомольская до пл. Никонова;

- ул. Пушкина на участке от ул. Вознесенская до ул. Палантая;

- ул. Гоголя (на всем протяжении);

- пл. Революции (на всем протяжении);

- ул. Кремлёвская на участке от ул. Советская до дома №20.

Также с 9.00 до 23.00 перекроют улицу Волкова – от улицы Пушкина до Ленинского проспекта, и улицу Гоголя – от улицы Волкова до улицы Советская.

А с 16.00 и до 23.00 движение ограничат на следующих участках:

- ул. Чернышевского (на всем протяжении);

- бул. Чавайна на участке от ул. Вознесенская до пл. Никонова.

С 10.30 до 12.00 нельзя будет проехать:

- по Ленинскому проспекту на участке от ул. Комсомольская до ул. Волкова;

- по ул. Комсомольская на участке от Ленинского проспекта до ул. Пушкина;

- по ул. Волкова на участке от Ленинского проспекта до ул. Гоголя;

- пл. В.И. Ленина.

С 17.00 до 22.00 ограничение действует на следующих участках:

- бул. Чавайна;

- ул. Чернышевского на участке от ул. Вознесенская до ул. Архангельская Слобода.

С 9.00 до 22.30 перекроют территорию парка культуры и отдыха им. 400-летия Йошкар-Олы и въезд в него со стороны Ленинский проспекта, который также с 21.00 до 22.30 закроют для транспорта на участке от Карла Либкнехта до Эшкинина, в это же время проезд будет запрещен и по вантовому мосту.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Tele