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Общество4 августа 2022 16:01

Рустам Минниханов провел встречу с главой Крыма Сергеем Аксеновым

Они обсудили вопросы строительства Соборной мечети в Симферополе
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Также во встречи принял участие и муфтий Крыма Эмирали Аблаев.Фото: president.tatarstan.ru

Также во встречи принял участие и муфтий Крыма Эмирали Аблаев.Фото: president.tatarstan.ru

В Крыму глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой республики Сергеем Аксеновым и муфтием полуострова Эмирали Аблаевым.

Стороны обсудили вопросы строительства Соборной мечети в Симферополе, которая должна за раз вмещать до 2,5 тысяч верующих.

На месте стройки Рустам Минниханов ознакомился, как идет благоустройство территории, а также внутренняя и внешняя отделка строящейся мечети. Ее планируют сдать уже в 2023 году.

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