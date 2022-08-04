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Общество4 августа 2022 15:50

В Набережных Челнах парни и девушки начали кататься на «коврах-самолетах»

В соцсети это назвали новым трендом для татарстанского города
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Молодые люди собирают конструкции из подручных материалов, ради эффекта парения над землей.

Молодые люди собирают конструкции из подручных материалов, ради эффекта парения над землей.

Фото: скриншот с видео

В соцсетях стали появляться записи того, как молодежь Набережных Челнов осваивает на улицах катание на «коврах-самолетах». С первого взгляда они действительно парят над землей, но все это лишь оптический обман. Просто, например, на скейтборд ставят жесткую конструкцию которая его скрывает, а сверху для эффекта стелют ковер. Катаются как стоя, так и сидя.

Интернет-пользователи уже назвали данное развлечение новым трендом. Но похоже новый он, видимо, только для татарстанского города, так как многие начали вспоминать, что такое же массовое увлечение «коврами-самолетами» уже прошло через соцсети за границей.

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