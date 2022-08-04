В Набережных Челнах парни и девушки начали кататься на «коврах-самолетах»

Молодые люди собирают конструкции из подручных материалов, ради эффекта парения над землей. Фото: скриншот с видео

В соцсетях стали появляться записи того, как молодежь Набережных Челнов осваивает на улицах катание на «коврах-самолетах». С первого взгляда они действительно парят над землей, но все это лишь оптический обман. Просто, например, на скейтборд ставят жесткую конструкцию которая его скрывает, а сверху для эффекта стелют ковер. Катаются как стоя, так и сидя.

Интернет-пользователи уже назвали данное развлечение новым трендом. Но похоже новый он, видимо, только для татарстанского города, так как многие начали вспоминать, что такое же массовое увлечение «коврами-самолетами» уже прошло через соцсети за границей.

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