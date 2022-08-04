В Казани сын осужденного экс-главы приволжского Ростехнадзора Бориса Петрова решил построить ЖК на 27-этажей около «Лазурных небес»

Правда, для этого нужно еще организовать подъездной путь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сергей Петров, сын осужденного экс-главы приволжского Ростехнадзора Бориса Петрова, решил построить в Казани жилой комплекс на 27 этажей прямо около 37-этажного небоскреба «Лазурные небеса».

Шансы на это есть, так как Петрову младшему принадлежит там земельный участок площадью 6,5 тысяч квадратных метров. У него даже есть уже эскиз будущего ЖК и его рабочее название - Kazanka Vista. Вот только дальше этого дело не пошло, потому как не решен вопрос с организацией подъездного пути, сообщает «БИЗНЕС Online».

Для этого Сергей Петров обратился в суд с просьбой установить сервитут, то есть ограничение использования, на землю, где должна пройти дорога к его будущему ЖК.

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