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Происшествия4 августа 2022 15:00

В Новочебоксарске задержали подозреваемого в надругательстве над 6-летней девочкой

Утверждается, что мужчина заманил ребенка в кусты
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Злоумышленника удалось вычислить и задержать всего за одни сутки.

Злоумышленника удалось вычислить и задержать всего за одни сутки.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отношении 31-летнего жителя Новочебоксарска возбудили уголовное дело за надругательство над 6-летней девочкой.

По версии следствия, ребенок спокойно гуляла в сквере около своего дома, как злоумышленник обманом заманил его в кусты.

- Там мужчина совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера, - сообщает следственный комитет Чувашии.

Место преступления. Фото: СУ СКР по Чувашии

Место преступления. Фото: СУ СКР по Чувашии

Следователям и криминалистам удалось вычислить, а также задержать подозреваемого в течение одних суток. И это несмотря на то, что мужчина до этого не попадал в поле зрения правоохранителей. К слову, на время следствия его по решению суда заключили под стражу.

Мужчина может быть причастен к другим преступлениям. Фото: СУ СКР по Чувашии

Мужчина может быть причастен к другим преступлениям. Фото: СУ СКР по Чувашии

- Просим граждан внимательно ознакомиться с фотографией подозреваемого. В случае совершения им противоправных действий в отношении вас или ваших близких сообщите об этом в правоохранительные органы по телефонам 02 или 8 (8352) 66-24-8. Все данные, полученные от вас, носят строго конфиденциальный характер и не будут подвергаться огласке, - призывают в следственном комитете Чувашии.

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