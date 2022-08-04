Аграрии Татарстана получили от Россельхозбанка на 20% больше средств на сезонные работы, чем годом ранее

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За 7 месяцев текущего года Татарстанский региональный филиал Россельхозбанка выдал аграриям республики 9,5 млрд рублей на проведение сезонно-полевых работ, что на 20,3 % превышает результат за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего за поддержкой обращались сельхозтоваропроизводители Буинского и Тетюшского районов. Общее количество заявителей в данных районах составило более 30 организаций, а общая сумма поддержки – порядка 305 млн рублей.

Весомая поддержка была оказана аграриям, зарегистрированным в Казани (порядка 2 млрд рублей), Аксубаевском (1,3 млрд рублей), Чистопольском (1 млрд рублей), Камско-Устьинском (1 млрд рублей), Лениногорском (порядка 900 млн рублей), Тукаевском (порядка 800 млн рублей) районах.

В целом в текущем году Россельхозбанк поддержал более 120 сельхозтоваропроизводителей республики на общую сумму 9,5 млрд рублей (с учетом пролонгаций). Практически все кредиты оформлены по льготной ставке не выше 5 % (в рамках постановления Правительства Российской Федерации № 1528).

Россельхозбанк удерживает первое место в регионе по реализации программы льготного краткосрочного кредитования. По состоянию на 21 июля 2022 года, по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, доля филиала на региональном рынке составила 65 %, в том числе по кредитам МФХ – 53 %.

- Главная миссия Россельхозбанка - помогать агропромышленному комплексу, способствовать его развитию и обеспечивать продовольственную безопасность. Мы всегда готовы к конструктивному диалогу и готовы помочь нашим сельхозтоваропроизводителям в успешном проведении сезонно-полевых работ, – отметила директор Татарстанского регионального филиала Россельхозбанка Ляля Кудерметова.

СПРАВКА

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.