Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 августа 2022 14:02

Минниханов обсудил с главой Крыма Сергеем Аксеновым строительство Соборной мечети в Симферополе

Во встрече также участвовал муфтий республики Эмирали Аблаев
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
На данный момент в Крыме проживают порядка 400 тысяч мусульман. Фото: пресс-служба главы Татарстана

На данный момент в Крыме проживают порядка 400 тысяч мусульман. Фото: пресс-служба главы Татарстана

В четверг, 4 августа, глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой Крыма Сергеем Аксеновым и муфтием республики Эмирали Аблаевым. Стороны обсудили вопросы строительства Соборной мечети в Симферополе.

По последним данным ДУМ Крыма, в регионе проживают порядка 400 тысяч мусульман, большинство из которых крымские татары. Соборная мечеть, которую планируется открыть в 2023 году, будет вмещать в себя до 2,5 тысячи человек за раз. Помимо нее в республике есть еще 262 мечети.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram