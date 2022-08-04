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Общество4 августа 2022 13:20

Гидрометцентр Татарстана сообщил, сколько продлится 33-градусная жара

На регион, как и на большую часть Европейской территории России, свое влияние оказывает обширный антициклон
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Жара продержится вплоть до начала следующей недели.

Жара продержится вплоть до начала следующей недели.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Очень теплая и сухая погода в Татарстане сформировалась из-за распространения на Большей части Европейской территории России обширного антициклона. Особых осадков в ближайшие дни не прогнозируется, заявили в Гидрометцентре республики.

Синоптики также отметили, что в пятницу, субботу и воскресенье регион продолжит находиться в поле повышенного атмосферного давления. С каждым днем температура воздуха будет повышаться. Так, 5 и 6 августа ожидается от +26 до +32 градусов, а 7 августа – от +28 до +33.

При этом, согласно предварительному прогнозу погоды, 33-градусная жара сохранится в Татарстане и в начале следующей недели. И лишь во вторник, 9 августа, возможен дождь, да и то кратковременный.

Напомним, что в республике из-за жары и отсутствия осадков сохраняется высокая пожарная опасность лесов – до 11 августа объявлено штормовое предупреждение.

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