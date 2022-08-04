На ускорение строительства трассы Москва – Казань выделят еще 50 миллионов рублей

О дополнительных средствах заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Стало известно, что на ускорение строительства платной трассы М-12 Москва – Казань будет выделено еще 50 миллиардов рублей. Об этом в четверг, 4 августа, в ходе заседания в правительстве России заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Напомним, в июле власти уже выделяли на эти же цели 28 миллиардов рублей. Спустя месяц вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что подобная помощь способствует тому, что ряд участков трассы может быть введен в эксплуатацию в текущем году. Речь идет об участках в Московской и Владимирской областях.

Движение по нулевому участку трассы, в свою очердь, планируют запустить и вовсе в сентябре 2022 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На трассе М-12 Москва — Казань могут разрешить разгоняться до 150 км/ч

Сейчас максимальная разрешенная скорость на дорогах России составляет 130 км/ч (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram