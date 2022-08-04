В Казани состоится самая массовая в России тренировка по йоге

Акция пройдет на стадионе «Ак Барс Арена». Фото: Рамиль ГАЛИ

В субботу, 6 августа, в 18:00 на казанском стадионе «Ак Барс Арена» в рамках всероссийского фестивале здоровья «Больше чем йога» будут устанавливать рекорд России. Там пройдет самая массовая тренировке по йоге. В акции примут очное участие пять тысяч девушек, еще более 25 тысяч девушек присоединятся к ней в онлайн-формате.

Отметим, что в торжественной церемонии открытия фестиваля «Больше чем йога» примет участие заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева. Мероприятие проводится при поддержке Минспорта республики.

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