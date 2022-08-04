В Казани проект застройки Серебряного бора вынесли на общественные обсуждения

Площадь территории составит более 759 гектар. Фото: Иван МАКЕЕВ

Стало известно, что недалеко от поселка Аракчино, что в Кировском районе Казани, построят новый экологический район площадью более 759 гектар. Там возведут многоквартирные и частные дома, в которых смогут поселиться 17,5 тысячи человек. Для них создадут магазины, школы и детсады, говорится в документах, опубликованных Исполкомом города.

Отметим, что до нового экорайона будет ходить трамвай. По крайней мере, трамвайная ветка имеется в проекте. К слову о проекте – он вынесен на общественное обсуждение. Публичные слушания будут проходить вплоть до 25 августа.

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