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Общество4 августа 2022 11:38

В Казани проект застройки Серебряного бора вынесли на общественные обсуждения

Там хотят создать новый экорайон для 17,5 тысячи человек
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Площадь территории составит более 759 гектар.

Площадь территории составит более 759 гектар.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Стало известно, что недалеко от поселка Аракчино, что в Кировском районе Казани, построят новый экологический район площадью более 759 гектар. Там возведут многоквартирные и частные дома, в которых смогут поселиться 17,5 тысячи человек. Для них создадут магазины, школы и детсады, говорится в документах, опубликованных Исполкомом города.

Отметим, что до нового экорайона будет ходить трамвай. По крайней мере, трамвайная ветка имеется в проекте. К слову о проекте – он вынесен на общественное обсуждение. Публичные слушания будут проходить вплоть до 25 августа.

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