Из-за праздника «Я выбираю небо» в Казани перекроют улицы Бондаренко и Сибгата Хакима

Мероприятие состоится у Центра семьи «Казан».

В субботу, 6 августа, в Казани ограничат движение транспорта по улицам Сибгата Хакима и Бондаренко. Это связано с проведением в городе авиационного праздника «Я выбираю небо!», сообщают местные власти.

Так, с 14:00 до 21:00 будут перекрыты: дорога в обе стороны по улице Сибгата Хакима; дорога от пересечения с улицей Декабристов до пересечения с улицей Абсалямова; дорога в обе стороны по улице Бондаренко; дорога на участке от жилого дома №3 по улице Сибгата Хакима до места примыкания к улице Сибгата Хакима. Кроме того, с 12:00 до 21:00 в городе будет ограничено движение судов в акватории от Кремлевской дамбы до моста Миллениум.

Напомним, праздник «Я выбираю небо!» начнется у Центра семьи «Казан» в 15:00. В нем примут участие около 20 воздушных судов, в том числе гражданской и экспериментальной авиации. Горожане также смогут увидеть выступления парашютистов.

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