Жители Казани жалуются на запах краски в метро, от которого кружится голова

Не помогает пассажирам по утрам даже работающая вентиляция. Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Вот уже несколько дней жители Казани, которые добираются на работу на метро, жалуются на то, что по утрам в подземке очень сильно пахнет краской. От этого запаха кружится голова и начинает тошнить. Горожане заявляют, что после такой поездки не могут полноценно работать.

В МУП «Метроэлектротранс» «Комсомолке» объяснили, что станции метрополитена сейчас готовят ко Дню города. По ночам их действительно красят.

- Идет покраска поверхностей, требующих обновления. Как только станции открываются для пассажиров, включается вентиляция, - говорят в пресс-службе предприятия.

Вот только проветриться полноценно метро успевает в лучшем случае часам к 10. До тех пор пассажиры вынуждены ехать, задыхаясь от едкого запаха краски.

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