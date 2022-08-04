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Общество4 августа 2022 10:40

В Марий Эл обнаружили полтонны сыра «из будущего»

Предприятию объявили предостережение о недопустимости нарушений закона
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Нарушение выявили сотрудники Россельхознадзора по Нижегородской и Марий Эл.

Нарушение выявили сотрудники Россельхознадзора по Нижегородской и Марий Эл.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно, что в июне одно из крупных молокоперерабатывающих предприятий Марий Эл отгрузило полтонны сыра из козьего молока, которое, судя по документам, было изготовлено в будущем августе. Нарушение выявили сотрудники Россельхознадзора по Нижегородской области и Марий Эл.

- Предприятию объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства. Уполномоченное на оформление ветеринарных сопроводительных документов лицо заблокировано в системе, - говорят в управлении.

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