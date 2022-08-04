В Марий Эл обнаружили полтонны сыра «из будущего»

Нарушение выявили сотрудники Россельхознадзора по Нижегородской и Марий Эл.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Стало известно, что в июне одно из крупных молокоперерабатывающих предприятий Марий Эл отгрузило полтонны сыра из козьего молока, которое, судя по документам, было изготовлено в будущем августе. Нарушение выявили сотрудники Россельхознадзора по Нижегородской области и Марий Эл.
- Предприятию объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства. Уполномоченное на оформление ветеринарных сопроводительных документов лицо заблокировано в системе, - говорят в управлении.
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram