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Общество4 августа 2022 10:08

В Казани продают «Покешные» с логотипом от Артемия Лебедева

За два заведения продавец хочет 6,5 миллиона рублей
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Цена за заведения указана без уступки товарного знака.

Цена за заведения указана без уступки товарного знака.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Казани продают два заведения бистро «Покешная», которые находятся на улице Декабристов и в парке Урицкого. За них продавец хочет 6,5 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на одном из сайтов бесплатных объявлений.

Первая точка имеет площадь порядка 60 квадратных метров, вторая - является небольшим кафе-контейнером. Логотип «Покешной» некогда был создан студией Артемия Лебедева – российского дизайнера, предпринимателя и блогера.

Покупателю обещают уступить товарный знак и группы в соцсетях. Но в указанную стоимость они не входят.

Отметим, что «Покешных» в Татарстане три. Последняя была открыта в парке «Урам». Ее пока что продавать не собираются.

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