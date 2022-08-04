В Казани продают «Покешные» с логотипом от Артемия Лебедева

Цена за заведения указана без уступки товарного знака. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Казани продают два заведения бистро «Покешная», которые находятся на улице Декабристов и в парке Урицкого. За них продавец хочет 6,5 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на одном из сайтов бесплатных объявлений.

Первая точка имеет площадь порядка 60 квадратных метров, вторая - является небольшим кафе-контейнером. Логотип «Покешной» некогда был создан студией Артемия Лебедева – российского дизайнера, предпринимателя и блогера.

Покупателю обещают уступить товарный знак и группы в соцсетях. Но в указанную стоимость они не входят.

Отметим, что «Покешных» в Татарстане три. Последняя была открыта в парке «Урам». Ее пока что продавать не собираются.

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