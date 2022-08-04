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Происшествия4 августа 2022 10:02

В Чувашии женщина за рулем «ВАЗа» отвлеклась на детей и попала в ДТП

В результате аварии пострадали мальчики в возрасте 2 и 5 лет
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
По факту произошедшего автоинспекторы проводят проверку. Фото: пресс-служба МВД по Чувашии

По факту произошедшего автоинспекторы проводят проверку. Фото: пресс-служба МВД по Чувашии

Около 12 часов в среду, 3 августа, на автодороге «Волга»-Большой Сундырь-Пристань Шешкары» в Моргаушском районе автомобиль «ВАЗ-21099» съехал с дороги в кювет в врезался в дерево. По предварительным данным, 23-летняя женщина за рулем легковушки отвлекалась на детей и не справилась с управлением.

В итоге пострадали два мальчика в возрасте 2 и 5 лет. Младший сидел в детском удерживающем устройстве, старший – нет. У них обоих диагностированы ушибы.

- По факту произошедшего сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, - сообщают в МВД по Чувашии.

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