В Дрожжановском районе «Лада» съехала в кювет и опрокинулась, есть погибшие

Причины произошедшего устанавливаются. Фото: ГИБДД Татарстана

Вечером в среду, 3 августа, у села Татарские Шатрашаны в Дрожжановском районе автомобиль «Лада» на скорости врезался в дорожный знак и вылетел в кювет и перевернулся. Не исключено, что 30-летний водитель легковушки выбрал небезопасную скорость движения и не справился с управлением.

Со слов очевидцев произошедшего, на месте от полученных травм скончались две пассажирки авто. Водитель был госпитализирован. Никто из них не был пристегнут ремнем безопасности.

Подробности аварии выясняются.

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