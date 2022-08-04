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Происшествия4 августа 2022 9:09

В Дрожжановском районе «Лада» съехала в кювет и опрокинулась, есть погибшие

ДТП произошло вечером 3 августа у села Татарские Шатрашаны
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Причины произошедшего устанавливаются. Фото: ГИБДД Татарстана

Причины произошедшего устанавливаются. Фото: ГИБДД Татарстана

Вечером в среду, 3 августа, у села Татарские Шатрашаны в Дрожжановском районе автомобиль «Лада» на скорости врезался в дорожный знак и вылетел в кювет и перевернулся. Не исключено, что 30-летний водитель легковушки выбрал небезопасную скорость движения и не справился с управлением.

Со слов очевидцев произошедшего, на месте от полученных травм скончались две пассажирки авто. Водитель был госпитализирован. Никто из них не был пристегнут ремнем безопасности.

Подробности аварии выясняются.

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