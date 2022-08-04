Число выявленных в Татарстане случаев COVID-19 перевалило за 154 тысячи

Коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 5,9%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 53 новых случая COVID-19, госпитализировали 62 зараженных и выписали 12 переболевших вирусом человек. Такие цифры в четверг, 4 августа, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус подтвердился у 154 043 жителей республики, 150 468 из которых выздоровели, в 1 996 – скончались. По последним данным коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 5,9%.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram