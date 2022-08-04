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Здоровье4 августа 2022 8:20

Число выявленных в Татарстане случаев COVID-19 перевалило за 154 тысячи

За сутки вирус подтвердился еще у 53 жителей республики
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 5,9%.

Коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 5,9%.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 53 новых случая COVID-19, госпитализировали 62 зараженных и выписали 12 переболевших вирусом человек. Такие цифры в четверг, 4 августа, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус подтвердился у 154 043 жителей республики, 150 468 из которых выздоровели, в 1 996 – скончались. По последним данным коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 5,9%.

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