Дворец культуры Российской Армии в Йошкар-Оле отремонтируют к 1 сентября

Некоторые помещения ДК никогда прежде не ремонтировали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что ремонт Дворца культуры Российской Армии в Йошкар-Оле завершится к 1 сентября. Сейчас там все еще проходят работы, которые в скором времени коснутся и спортзала, на восстановление которого ранее был выделен миллиона рублей.

Рабочие уже благоустроили и территорию вокруг объекта: заменили асфальт, установили новые скамейки и детскую и спортивные площадки, создали пешеходные дорожки. Эти работы были проведены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

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