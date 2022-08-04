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Общество4 августа 2022 7:01

В Казани временно перекроют движение по улице Телецентра

Речь идет об участке проезжей части у дома №12
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Ограничение будет действовать с 5 по 9 августа.

Ограничение будет действовать с 5 по 9 августа.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

С 5 по 9 августа в Казани будет ограничено движение транспорта по улице Телецентра. Речь идет об участке проезжей части возле дома №12. Там будут проводиться работы по замене тепловых сетей, сообщают власти города.

Автомобилистам советуют заранее продумывать свой маршрут и искать пути объезда участка.

Напомним, ранее в столице Татарстана на неделю перекрыли движение по мосту Миллениум. Оно будет запущено вновь 10 августа.

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