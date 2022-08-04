Строительство второй ветки метро в Казани потребует еще 939 миллионов рублей

Средства уже выделены из бюджета Татарстана. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Стало известно, что на строительство второй ветки метро в Казани выделено еще 939 миллионов рублей. Это деньги из бюджета Татарстана, которые планируется потратить на создание правового перегонного тоннеля, укладку временных рельсов и установку оборудования, говорится в документах тендера, опубликованного на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, работы будут проведены на участке от станции «Улица Юлиуса Фучика» до станции «Улица Академика Сахарова». На то, чтобы их закончить, у подрядчика есть три месяца.

Исполнитель тендера будет выявлен посредством электронного аукциона 15 августа.

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